В некоторых туалетах Китая нельзя получить бумагу без просмотра рекламы

В Китае пользователи общественных туалетов столкнулись с новым «инновационным» способом экономии ресурсов: чтобы получить доступ к туалетной бумаге, теперь нужно сначала посмотреть рекламу, пишет Metro.

Как сообщают СМИ, на диспенсерах установлены QR-коды. Посетителю предлагается отсканировать его и просмотреть короткий рекламный ролик, после чего автомат выдает несколько квадратов бумаги. Если же человек не хочет ждать, он может заплатить 0,5 юаня и пропустить рекламу.

По словам властей, мера направлена на сокращение отходов — якобы некоторые люди брали слишком много бесплатной бумаги. Однако система вызвала волну критики: люди опасаются неудобств и проблем с гигиеной, особенно если у кого-то разрядился телефон или с собой наличных. Многие уже заявили, что будут носить салфетки с собой.

