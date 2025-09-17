На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В некоторых туалетах Китая нельзя получить бумагу без просмотра рекламы

В общественных туалетах Китая можно получить бумагу после просмотра рекламы
В Китае пользователи общественных туалетов столкнулись с новым «инновационным» способом экономии ресурсов: чтобы получить доступ к туалетной бумаге, теперь нужно сначала посмотреть рекламу, пишет Metro.

Как сообщают СМИ, на диспенсерах установлены QR-коды. Посетителю предлагается отсканировать его и просмотреть короткий рекламный ролик, после чего автомат выдает несколько квадратов бумаги. Если же человек не хочет ждать, он может заплатить 0,5 юаня и пропустить рекламу.

По словам властей, мера направлена на сокращение отходов — якобы некоторые люди брали слишком много бесплатной бумаги. Однако система вызвала волну критики: люди опасаются неудобств и проблем с гигиеной, особенно если у кого-то разрядился телефон или с собой наличных. Многие уже заявили, что будут носить салфетки с собой.

Ранее в Японии политику стали угрожать расправой за предложение обеспечить туалеты прокладками.

