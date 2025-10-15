На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Девочка снимала непристойные ролики с участием себя и собаки по требованию матери

GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Жительнице американского штата Флорида предъявили более 40 обвинений, связанных с принуждением 11-летней дочери к съемке видео непристойного характера. Об этом сообщает The New York Post.

О действиях родительницы стало известно после того, как в этом же штате задержали 38-летнего мужчину. У него обнаружили файлы с детской порнографией.

Позже выяснилось, что из них 14 роликов ему прислала мать несовершеннолетней девочки. Соответствующие кадры женщина заставила ребенка снять в период с марта по апрель. На роликах школьница совершала действия сексуального характера, в том числе и со своей собакой.

Предположительно, родительница познакомилась с 38-летним мужчиной в интернете. Сейчас правоохранители выясняют, требовала ли женщина плату за материалы.

В отношении матери возбудили уголовное дело, ей предъявили 41 обвинение, из них 13 – в действиях сексуального характера, совершаемых ребенком, еще три – такими же действиями с участием животных.

Женщине запретили видеться с ребенком, он находится под опекой отца. Известно, что члены семьи не знали о насилии, действия матери на других детей не распространялись.

Ранее в Польше родители 27 лет держали дочь в заточении, пока ее чудом не нашли.

