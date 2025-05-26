Подросток расправился с сестрой, узнав, что она в седьмой раз собирается замуж

В Азербайджане брат выстрелил сестре в голову, узнав о ее седьмом замужестве

В Азербайджане подросток расправился с сестрой, подслушав новость о ее предстоящем замужестве. Молодому человеку, которому на момент совершения преступления было 16 лет, суд вынес обвинительный приговор. Он попытался оспорить его, но апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Об этом сообщает Oxu.az.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в частном доме в городе Евлах. Юноша услышал разговор старшей сестры с другой сестрой и бабушкой. Женщина поделилась с родственницами, что она намерена выйти замуж в седьмой раз. Узнав о планах сестры, подросток разозлился, взял охотничье ружье отца, зашел в комнату и расправился с сестрой выстрелом в голову. У женщины осталась несовершеннолетняя дочь.

Суд приговорил преступника к 10 годам лишения свободы.

Ранее в Азербайджане юноша расправился с 16-летней девушкой и сбросил ее тело в реку.