В Якутии пенсионер отправился в село через лес, но замерз по пути

В Якутии спасатели нашли пропавшего 62-летнего мужчину, но спасти не смогли. Об этом сообщает служба спасения региона.

62-летний мужчина из села Юнкюр планировал добраться до села Бала, ему предстоял путь в 110 километров. 27 сентября он начал путь, но вскоре перестал выходить на связь.

Поняв, что мужчина долго не возвращается, поиски начали местные жители, но найти не смогли. Спустя некоторое время к ним присоединились спасатели.

Выяснилось, что в дороге пенсионер переночевал в хижине в местности Эселях. После этого он продолжил путь, но, когда оказался у впадины, потерялся. Судя по следам, он блуждал по лесу.

«Видно по следам, как он плутал, видимо, у человека была паника. В конце концов он выбился из сил, прилег и так и уснул…», – рассказал один из спасателей.

Пострадавшего нашли в 16 километрах от села Юнкюр. Замерзшего мужчину передали полиции.

Ранее волонтеры завершили поиски семьи Усольцевых, которые попали во время похода.

