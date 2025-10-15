Задержанный в Сочи мужчина признался в вербовке россиян

Следствие предъявило обвинение жителю Туапсе в вербовке россиян для участия в террористической организации, он дал признательные показания в ходе допроса. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

″В январе текущего года в ходе личного общения со знакомыми пропагандировал деятельность запрещенной террористической организации и склонял их путем убеждения к переезду на территорию Украины и участию в деятельности террористической организации, запрещенной на территории РФ», — говорится в сообщении.

По словам мужчины, он стремился поддержать преступную деятельность организации новых участников.

Фигурант был задержан в аэропорту Сочи и в ходе допроса дал признательные показания.

По информации следствия, он действовал по заданию иностранного куратора. В интернете он искал людей и склонял их к переезду на территорию Украины и вступлению в террористическую организацию, запрещенную на территории РФ. Уточняется, что фигуранту удалось завербовать троих россиян, которые вместе с ним планировали покинуть Россию и попасть на территорию Украины через третьи страны.

Ранее в МВД раскрыли методы вербовки подростков преступниками в интернете.