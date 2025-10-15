Опубликовано видео допроса россиянина, подозреваемого в терроризме

Следственный комитет России ( СК РФ) опубликовал видео допроса 20-летнего жителя Туапсе, подозреваемого в вербовке россиян для вступления в террористическую организацию. Соответствующие кадры опубликованы в официальном канале регионального ведомства.

Фигурант был задержан ранее в аэропорту Сочи и в ходе допроса дал признательные показания.

По информации следствия, мужчина действовал по заданию иностранного куратора. В интернете он искал людей и склонял их к переезду на территорию Украины и вступлению в террористическую организацию, запрещенную на территории Российской Федерации. Уточняется, что фигуранту удалось завербовать троих россиян, которые вместе с ним планировали покинуть Россию и попасть на территорию Украины через третьи страны.

По факту инцидента возбуждены уголовные дела по статьям о вербовке и участии в деятельности террористической организации. На данный момент мужчина заключен под стражу.

