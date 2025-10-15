На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Обсерватория и космодром»: эксперт раскрыл важность лунной программы России

Специалист Цуканов: Россия осваивает Луну для дальнейшего продвижения в космосе
Depositphotos

В этом году начнется финансирование российской лунной программы, которая имеет большое значение для развития космической отрасли в целом. По словам руководителя общественного союза «Советский космос», блогера Максима Цуканова, Луна является источником сырья для энергетики и идеальным космодромом.

«Во-первых, Луна – это идеальный космодром, то есть с Луны удобнее всего отправляться к Марсу и далее. На Луне мы можем добывать воду, перерабатывать ее частично в кислород, частично в водород для двигателей, чтобы двигаться к Венере, к Марсу», — заявил эксперт в эфире Общественной Службы Новостей.

Он добавил, что на Луне можно возвести стационарную обсерваторию в безвоздушном пространстве, которая выведет наблюдения и исследования на новый уровень. Также важной целью освоения Луны является организация «фабрик» по производству молекул и кристаллов в условиях микрогравитации, что сделает их намного более равномерными и качественными, отметил Цуканов.

Напомним, президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников сообщал, что российская лунная программа будет включать в себя семь миссий. На первом этапе исследования предполагается существовать с помощью автоматических полетов. В частности, ученые планируют изучить северные и южные полюса, где ранее были обнаружены большие скопления льда. Помимо этого, сотрудники РАН планируют отправить луноходы для исследования местности и подготовки к строительству будущей лунной станции.

Ранее Россию назвали безнадежно отставшей в космотуризме.

