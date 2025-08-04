Ветеринар ответила, приводит ли кастрация котов к набору веса

Кастрация котов не связана с набором веса, как считают многие, влияние на это оказывает только снижение активности животного с возрастом. Об этом Pravda.Ru рассказала ветеринар Екатерина Гуляева.

По ее словам, склонность к набору веса может зависеть от породы питомца. Так, например, британские коты имеют более флегматичный характер и низкую подвижность. Эксперт добавила, что после кастрации в организме питомцев не происходят значимые изменения гормонального фона, которые могли бы повлиять на аппетит животного.

«Что касается, допустим, надпочечников, это половые гормоны, те, которые вырабатывают глюкокортикостероиды, то есть такие гормоны, которые именно вызывают аппетит, это надпочечники, гипофиз головного мозга. А при кастрации удаляются гонады, половые органы, а не надпочечники», — отметила Гуляева.

Британские ученые из Бристольского университета до этого опровергли распространенное мнение о связи ранней кастрации кошек с проблемами набора веса. Команда использовала данные долгосрочного проекта Bristol Cats, отслеживающего здоровье кошек на протяжении всей жизни. Сравнивались показатели массы тела и оценки упитанности у животных, кастрированных в разном возрасте.

Ранее сообщалось, что кот под анестезией выбрался из клетки ветеринара и сбежал домой.