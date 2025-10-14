На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерка из Улан-Удэ доверилась мошенникам и лишилась 7,6 млн рублей

В Улан-Удэ пенсионерка лишилась 7,6 млн рублей из-за аферистов
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Улан-Удэ 66-летняя женщина лишилась крупной суммы денег, доверившись аферистам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось в середине сентября, когда на телефон пожилой женщины поступил звонок от лже-сотрудника маркетплейса. После неудачной попытки выманить у нее код из СМС, мошенники прислали сообщение о «взломе личного кабинета Госуслуг». Злоумышленник, представившийся сотрудником портала, перенаправил пенсионерку к лже-работникам Роскомнадзора. Те убедили ее, что на ее имя якобы оформлена поддельная доверенность. Затем в схему вовлекли «сотрудницу казначейства», которая заявила о необходимости замены счета для «спасения» средств.

Позже под предлогом защиты от обвинений в пособничестве терроризму от лже-сотрудника Генпрокуратуры женщина перевела преступникам несколько крупных сумм. Она снимала и отправляла деньги со вклада, накопительного счета и кредитной карты. Кроме того, она отправила аферистам средства со вклада мужа.

Общий ущерб составил более 7,6 млн рублей. 13 октября потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

Ранее россиянка заняла деньги у сестры и перевела мошенникам почти 12 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами