Пенсионерка из Улан-Удэ доверилась мошенникам и лишилась 7,6 млн рублей

В Улан-Удэ 66-летняя женщина лишилась крупной суммы денег, доверившись аферистам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось в середине сентября, когда на телефон пожилой женщины поступил звонок от лже-сотрудника маркетплейса. После неудачной попытки выманить у нее код из СМС, мошенники прислали сообщение о «взломе личного кабинета Госуслуг». Злоумышленник, представившийся сотрудником портала, перенаправил пенсионерку к лже-работникам Роскомнадзора. Те убедили ее, что на ее имя якобы оформлена поддельная доверенность. Затем в схему вовлекли «сотрудницу казначейства», которая заявила о необходимости замены счета для «спасения» средств.

Позже под предлогом защиты от обвинений в пособничестве терроризму от лже-сотрудника Генпрокуратуры женщина перевела преступникам несколько крупных сумм. Она снимала и отправляла деньги со вклада, накопительного счета и кредитной карты. Кроме того, она отправила аферистам средства со вклада мужа.

Общий ущерб составил более 7,6 млн рублей. 13 октября потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

