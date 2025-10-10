Россия попала в ТОП-5 стран с самыми низкими ценами на яйца

Россия попала в ТОП-5 стран с самыми низкими ценами на куриные яйца среди 127 крупнейших экономик мира. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

По состоянию на август средняя цена на яйца в РФ составила 82,1 рубля за десяток. Дешевле всего яйца продают в Индии — 63,9 рубля за десяток. В Иране этот показатель достигает 76,1 рубля, в Бангладеш — 78,2 рубля, в Пакистане — 79,5 рубля.

Больше всех за десяток куриных яиц просят продавцы в Швейцарии — более 500 рублей. В Исландии за данный товар придется заплатить 455 рублей, а в Новой Зеландии — 427,5 рубля.

В материале уточняется, что в настоящее время средняя стоимость десятка яиц в мире составляет порядка 191,3 рубля.

23 сентября эксперт по финансам и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский в беседе с журналистами «Газеты.Ru» выразил уверенность, что цены на куриные яйца в российских магазинах снизятся на 5–10% во втором полугодии 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сказал специалист, с большой долей вероятности снижение стоимости данного продукта замедлится, но не остановится полностью. При этом к началу 2026 года цены могут выйти на плато или даже немного вырасти в связи с сезонным спросом, в том числе из-за празднования Нового года.

Ранее в РФ зафиксировали перепроизводство яиц.