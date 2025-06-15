Психолог рассказала, сколько психотипов существует на самом деле и стоит ли им верить

Люди обращаются к идеям о психотипах зачастую для лучшего понимания себя и для решения проблем в отношениях. Им хочется простых формул: «вот ты — логик, а ты — гуманитарий», «ты — интроверт, а ты — экстраверт». И как будто сразу становится всё понятно. Кажется удобным, что в психологии и смежных подходах существуют десятки популярных классификаций: темпераменты Гиппократа, типологии Юнга, соционика, MBTI, DISC, психотипы по Адлеру, типология характеров по Леонгарду или архетипы по Юнгу. Все они обещают помочь понять, кто мы, почему поступаем именно так и как найти «своих» людей, рассказала «Газете.Ru» Екатерина Дмитриева, эксперт развития эмоционального интеллекта взрослых, бизнес-тренер, психолог.

«Дело в том, что научное сообщество не пришло к единой классификации психотипов, и это уже говорит о многом. Многие из известных систем хоть и популярны, но не научны. Например, MBTI часто используют в HR и коучинге, но психологи отмечают ее низкую надежность и валидность. Ведь один и тот же человек рискует получить разные типы при повторном тестировании. Получается, что данная типология скорее описательная модель, а не совсем точный инструмент», — сказала она.

Не стоит также забывать, что человеческая личность слишком сложна, чтобы укладываться в четыре, восемь или даже шестнадцать «типов». Дело в том, что мы беспрерывно меняемся в зависимости от ситуации, возраста, среды и жизненного опыта. И по сути, типологии — это своего рода упрощения, попытка выделить повторяющиеся черты и дать человеку ориентир, будто он застыл в какой-то момент и не меняется. И все же если постоянно опираться на них как на догму, это может стать ограничением: «я ведь интроверт, а значит, мне не стоит выступать публично», или «я с таким типом личности не смогу построить отношения».

Кроме того, для решения многих жизненных задач важно учитывать контекст. Ведь не всегда достаточно разобраться лишь с тем, кто ты сам и кто твои близкие. Важны также обстоятельства, различные факторы и множество других нюансов.

«Тем не менее, типологии бывают полезны в качестве инструмента саморефлексии. Они дают язык, на котором удобно говорить о себе и о других. И вот тут главное, не делать из них ярлыки. «Ты такой, значит, ты вот этот» может ограничить представление о человеке, испортить коммуникацию и отношения, а также привести к неверным решениям. И, например, вместо того чтобы искать «свой тип», важнее задавать себе вопросы: «как я реагирую на стресс?», «что дает мне энергию?», «какие модели поведения или навыки мне мешают, а какие помогают?» Ответы на вот эти вопросы дадут гораздо больше, чем условная цифра, буква в тесте или название вашего типа», — рассказала эксперт.

Если вам нравится изучать психотипы, то делайте это, но только обязательно с долей критического мышления. Человеческая природа многогранна, и одна из лучших стратегий не загонять себя в рамки, а учиться понимать себя и близких гибко и широко, а также в жизненном контексте и в конкретных обстоятельствах. Так получается гораздо интересней, объемней и, как ни странно, точнее, резюмировала она.

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