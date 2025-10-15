Опасный БАД для похудения, от которого пострадали подростки, снова обнаружили в продаже

В России в продажу на маркетплейсах вернулся БАД, после употребления которого дети обращались за медпомощью. Об этом сообщает Baza.

После жалоб в начале года товар «Молекула» исчез с площадок, однако, по данным Telegram-канала, опасный продукт снова находится в свободной продаже. Его обнаружили под другим названием и в измененной упаковке, но состав остался тем же.

Тренд на один из БАДов для похудения появился в TikTok в начале текущего года. В соцсетях подростки рассказывали, что вещество помогло им похудеть.

Однако после исследования выяснилось, что в составе есть наркотическое вещество сибутрамин, способное вызвать проблемы с сердцем и другими органами. По словам экспертов, он может содержаться в некоторых лекарствах в небольшой дозе, но в этом БАДе было существенное превышение даже максимально допустимой дозы.

После употребления некоторые подростки стали жаловаться на тахикардию, скачки давления и дрожь.

Ранее Роспотребнадзор предложил правила запрета опасных БАДов.