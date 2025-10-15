На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Опасный БАД для похудения, от которого пострадали подростки, снова обнаружили в продаже

Baza: опасный БАД для похудения «Молекула» снова обнаружили в продаже
true
true
true
close
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

В России в продажу на маркетплейсах вернулся БАД, после употребления которого дети обращались за медпомощью. Об этом сообщает Baza.

После жалоб в начале года товар «Молекула» исчез с площадок, однако, по данным Telegram-канала, опасный продукт снова находится в свободной продаже. Его обнаружили под другим названием и в измененной упаковке, но состав остался тем же.

Тренд на один из БАДов для похудения появился в TikTok в начале текущего года. В соцсетях подростки рассказывали, что вещество помогло им похудеть.

Однако после исследования выяснилось, что в составе есть наркотическое вещество сибутрамин, способное вызвать проблемы с сердцем и другими органами. По словам экспертов, он может содержаться в некоторых лекарствах в небольшой дозе, но в этом БАДе было существенное превышение даже максимально допустимой дозы.

После употребления некоторые подростки стали жаловаться на тахикардию, скачки давления и дрожь.

Ранее Роспотребнадзор предложил правила запрета опасных БАДов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами