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Адвокат объяснила, как вернуть деньги за некачественные услуги

Адвокат Исаенко: россияне могут вернуть деньги за некачественные услуги
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Россияне смогут вернуть деньги за некачественно оказанные услуги и выполненную работу, для этого нужно подать претензию. Об этом РИАМО рассказала адвокат, член Московской коллегии адвокатов Кристина Исаенко.

«При небольшой стоимости стороны часто не заключают письменный договор. В этих случаях исполнителя находят и договариваются с ним через соцсети, и у него нет ИП или статуса самозанятого. Скриншоты переписки и чека на сумму онлайн-перевода служат доказательством в суде, если до него дойдет дело», — пояснила эксперт.

В связи с этим она посоветовала всегда хранить чеки и на всякий случай заверить переписку у нотариуса. По ее словам, для возвращения средств заказчику можно также пожаловаться в Роспотребнадзор или подать иск в суд. В случае, если сумма иска не превышает 100 тыс. рублей, его рассматривает мировой суд, когда сумма больше — районный суд, заключила Исаенко.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский в разговоре с «Газетой.Ru» до этого говорил, что продавец обязан вернуть деньги за просроченные подарочные карты.

Ранее россиянам рассказали, вернут ли деньги по вкладам.

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