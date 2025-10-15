На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, что может привести к удалению желчного пузыря

Диетолог Писарева: к удалению желчного пузыря приводит нездоровый образ жизни
true
true
true
close
Shutterstock

Удаление желчного пузыря чаще всего является следствием того, что человек ведет нездоровый образ жизни и неправильно питается. Вредный рацион приводит к застою желчи, которая становится слишком густой и формирует камни. В результате происходит воспаление, человек чувствует колики, а единственным решением остается удаление желчного, рассказала RT врач-диетолог Ирина Писарева.

Среди факторов риска, которые могут спровоцировать болезни желчного пузыря, врач выделила длительные голодовки, пояснив, что в этом случае желчь перестает выделяться, начинает застаиваться и густеть. Сюда же относится привычка переедать на ночь или потреблять слишком много жирной пищи, которая сильно перегружает пузырь.

Среди основных продуктов-вредителей для желчного пузыря Писарева выделила жирное мясо, сало, колбасы, копчености, фастфуд, маргарины и кондитерские кремы. Также сильно бьет по этому органу обилие быстрых углеводов и нехватка воды и клетчатки.

При этом человек может жить и без желчного пузыря, отметила диетолог.

«Желчный пузырь — это всего лишь резервуар. В нём хранится и концентрируется желчь. Сама она производится в печени на постоянной основе. После удаления желчного пузыря она нигде не накапливается и поступает сразу в кишечник. Постоянно, небольшими порциями», — объяснила врач.

Людям без желчного нужно еще строже относиться к рациону – например, если такой пациент съест много жирной пищи, то концентрации желчи просто не хватит для её переваривания. Питание в таких случаях должно быть дробным, состоять из пяти-шести небольших порций, акцент важен делать на вареных и тушеных продуктах, постном мясе, рыбе, овощах, приготовленных на пару. Особенно строгой должна быть диета в течение первых двух месяцев после операции, заключила врач.

До этого американский диетолог Карли Харт рассказал, что одним из самых эффективных способов поддержания здоровья желчного пузыря выступает потребление продуктов, богатых клетчаткой. К ним относятся фрукты, овощи, крупы и листовая зелень. По словам специалиста, такие продукты не только поддерживают пищеварение, но и помогают предотвратить развитие желчнокаменной болезни. Доктор Харт посоветовала уделить особое внимание потреблению авокадо. Этот продукт содержит полезные ненасыщенные жиры, стимулирующие выработку желчи, а также клетчатку, калий и антиоксиданты, снижающие воспаление.

Ранее московские врачи спасли ребенка с желчным, набитым камнями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами