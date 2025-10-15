Врач объяснила, что может привести к удалению желчного пузыря

Удаление желчного пузыря чаще всего является следствием того, что человек ведет нездоровый образ жизни и неправильно питается. Вредный рацион приводит к застою желчи, которая становится слишком густой и формирует камни. В результате происходит воспаление, человек чувствует колики, а единственным решением остается удаление желчного, рассказала RT врач-диетолог Ирина Писарева.

Среди факторов риска, которые могут спровоцировать болезни желчного пузыря, врач выделила длительные голодовки, пояснив, что в этом случае желчь перестает выделяться, начинает застаиваться и густеть. Сюда же относится привычка переедать на ночь или потреблять слишком много жирной пищи, которая сильно перегружает пузырь.

Среди основных продуктов-вредителей для желчного пузыря Писарева выделила жирное мясо, сало, колбасы, копчености, фастфуд, маргарины и кондитерские кремы. Также сильно бьет по этому органу обилие быстрых углеводов и нехватка воды и клетчатки.

При этом человек может жить и без желчного пузыря, отметила диетолог.

«Желчный пузырь — это всего лишь резервуар. В нём хранится и концентрируется желчь. Сама она производится в печени на постоянной основе. После удаления желчного пузыря она нигде не накапливается и поступает сразу в кишечник. Постоянно, небольшими порциями», — объяснила врач.

Людям без желчного нужно еще строже относиться к рациону – например, если такой пациент съест много жирной пищи, то концентрации желчи просто не хватит для её переваривания. Питание в таких случаях должно быть дробным, состоять из пяти-шести небольших порций, акцент важен делать на вареных и тушеных продуктах, постном мясе, рыбе, овощах, приготовленных на пару. Особенно строгой должна быть диета в течение первых двух месяцев после операции, заключила врач.

До этого американский диетолог Карли Харт рассказал, что одним из самых эффективных способов поддержания здоровья желчного пузыря выступает потребление продуктов, богатых клетчаткой. К ним относятся фрукты, овощи, крупы и листовая зелень. По словам специалиста, такие продукты не только поддерживают пищеварение, но и помогают предотвратить развитие желчнокаменной болезни. Доктор Харт посоветовала уделить особое внимание потреблению авокадо. Этот продукт содержит полезные ненасыщенные жиры, стимулирующие выработку желчи, а также клетчатку, калий и антиоксиданты, снижающие воспаление.

