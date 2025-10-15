На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам раскрыли причины развития социофобии

Психиатр Шуров: социофобия поддается лечению с помощью КПТ или медикаментов
Depositphotos

Социофобия – это симптом невротического регистра. Она часто бывает связана с генетической предрасположенностью или пережитую в прошлом психотравму. При этом такое состояние можно корректировать, не допуская его перетекания в депрессию и прочие заболевания, рассказал RT врач-психиатр Василий Шуров.

«У нас есть социопаты, которые не любят других людей. А есть социофобы — боязнь публичности. Для них попасть в поле зрения или публичное выступление — это катастрофа», — пояснил специалист.

Социофобу, как правило, кажется, что на него все обращают внимание, относятся предвзято, оценивают. На этом фоне такие люди начинают себя накручивать, что выглядит как невротические тревожные симптомы с внутриличностным конфликтом. Сформироваться такое отношение к людям может вследствие неправильного воспитания – например, если родители были гиперконтролирующими и критикующими, отметил Шуров. Кроме того, способствуют появление симптомов и различные травмы, связанные с унижением – например, буллинг.

Социофобы стараются избегать контактов, посещения людных мест, стремятся оставаться дома. Однако такое состояние, по словам Шурова, можно корректировать, чтобы не допустить его углубления и перехода в тяжелые формы заболеваний.

«Есть психотерапевтические методики. Та же самая когнитивно-поведенческая терапия. Если человек себя докручивает до сильной тревоги и депрессии, состояние можно корректировать и медикаментозно. Но все проблемы в голове», — заключил психиатр.

Напомним, эксперты отмечают, что поставить диагноз «социальная фобия» может только врач-психотерапевт. Однако перед походом к специалисту можно самостоятельно определить уровень социальной тревожности, чтобы понять, есть ли повод обращаться за помощью. Для этого можно воспользоваться специальными опросниками или обратить внимание на характерные симптомы. В частности, рекомендуется пройти опросник Либовица, а также обратить внимание на физиологические симптомы, включая повышенное потоотделение, тошноту, учащение пульса и повышение давления, дрожь в руках, панические атаки, бледность или покраснение.

Ранее психолог объяснил, откуда берутся фобии во взрослом возрасте.

