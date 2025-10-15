На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач ответил, могут ли антидепрессанты привести к набору веса

Врач Потешкин: антидепрессанты могут привести к набору веса
Dasha Petrenko/Shutterstock/FOTODOM

Антидепрессанты вместе с улучшением настроения могут приводить к набору веса у некоторых пациентов. Об этом kp.ru рассказал врач-нейроэндокринолог, доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юрий Потешкин.

По его словам, препараты СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) оказывают воздействие на серотониновую систему и различные рецепторы в организме, в том числе на подавляющие аппетит, за счет чего должен достигаться эффект снижения веса. Врач уточнил, что это подтвердилось во время испытаний на животных, однако, у людей это было не так.

«Если показатели людей отслеживают годами и даже десятками лет, то оказывается, что масса тела увеличивается примерно у 10 человек из 100 [людей, принимающих антидепрессанты группы СИОЗС]», — отметил Потешкин.

Эксперт добавил, что реакция организма на эти препараты будет зависеть от множества факторов, в том числе от формы депрессии и генетики.

В сентябре сообщалось, что в России зафиксировали резкий рост спроса на антидепрессанты. По мнению психиатра-нарколога, кандидата медицинских наук Марата Сараева, это связано, в числе прочего, с импортозамещением препаратов. На этом фоне знакомые людям лекарства начали пропадать из аптек, заставляя россиян покупать лекарства впрок.

Ранее россиянам посоветовали найти осенью свой личный «антидепрессант».

