Россиянам рассказали об опасности «ветряночных вечеринок»

Депутат Леонов: создание ветряночных вечеринок бессмысленно и может быть опасно
Depositphotos

Специальное заражение детей ветрянкой не только бессмысленно, но и создает опасность более широкого распространения инфекции. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

«Что касается «ветряночных вечеринок», на мой взгляд, это абсолютно бессмысленные и иногда даже опасные вещи», — рассказал он.

По словам Леонова, для ребенка лучше, чтобы все шло своим чередом, и ребенок заболеет в коллективе, если ему суждено в раннем возрасте преодолеть болезнь. Он добавил, что если на подобных собраниях будут присутствовать дети из разных коллективов, то они будут переносить болезнь в другие группы.

Подобный подход, по мнению парламентария, способствует массовому распространению ветрянки и увеличению заболеваемости. Именно поэтому проводить «ветряночные вечеринки» не нужно.

Так называемыми «ветряночными вечеринками» называют набирающую популярность практику, когда здоровых детей приводят в гости к ребенку с ветряной оспой, чтобы их заразить и спровоцировать перенос болезни в раннем возрасте.

До этого газета «Известия» писала, что в нескольких регионах России зафиксирован резкий рост заболеваемости ветрянкой на фоне дефицита вакцин. Так, по данным издания, с начала 2025 года на Ямале показатель заболеваемости вырос на 67%, в Башкирии — более чем в два раза.

Ранее врач объяснила, что делать при контакте с больным ветрянкой.

