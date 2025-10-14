На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, что делать при контакте с больным ветрянкой

Врач Веселовская: при контакте с больным ветрянкой важно обратиться к врачу
true
true
true
close
Freepik

Если человек без иммунитета контактировал с заболевшим ветрянкой, важно срочно сообщить об этом врачу. При наличии вакцины ее вводят в течение 3-5 дней, чтобы предотвратить развитие заболевания. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-педиатр Скандинавского Центра Здоровья Надежда Веселовская.

Также, по ее словам, специалист может назначить профилактику иммуноглобулином или противовирусными препаратами.

«Инфекция передается воздушно-капельным путем и отличается высокой заразностью: более 90% людей без иммунитета заражаются при общении с заболевшим. Опасность сохраняется за 2 дня до появления сыпи и до 5 дней после последнего высыпания», — отметила Веселовская.

Заболевшего необходимо изолировать на 10 дней от начала болезни, а контактных лиц ежедневно осматривать, чтобы вовремя выявить новые случаи, добавила она.

Накануне газета «Известия» сообщила, что в нескольких регионах России зафиксирован резкий рост заболеваемости ветрянкой на фоне дефицита вакцин. Так, по данным издания, с начала 2025 года на Ямале показатель заболеваемости вырос на 67%, в Башкирии — более чем в два раза. В минимум десяти субъектах, включая Татарстан, Краснодарский край, Свердловскую и Воронежскую области, жители сообщают о невозможности привить детей даже в платных клиниках. Причиной такой ситуации называют исключение прививки от ветрянки из Национального календаря в 2023 году, поскольку вакцина не производится в РФ.

Ранее россиян призвали принять меры, чтобы избежать заражения ветрянкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами