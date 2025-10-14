Врач объяснила, что делать при контакте с больным ветрянкой

Если человек без иммунитета контактировал с заболевшим ветрянкой, важно срочно сообщить об этом врачу. При наличии вакцины ее вводят в течение 3-5 дней, чтобы предотвратить развитие заболевания. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-педиатр Скандинавского Центра Здоровья Надежда Веселовская.

Также, по ее словам, специалист может назначить профилактику иммуноглобулином или противовирусными препаратами.

«Инфекция передается воздушно-капельным путем и отличается высокой заразностью: более 90% людей без иммунитета заражаются при общении с заболевшим. Опасность сохраняется за 2 дня до появления сыпи и до 5 дней после последнего высыпания», — отметила Веселовская.

Заболевшего необходимо изолировать на 10 дней от начала болезни, а контактных лиц ежедневно осматривать, чтобы вовремя выявить новые случаи, добавила она.

Накануне газета «Известия» сообщила, что в нескольких регионах России зафиксирован резкий рост заболеваемости ветрянкой на фоне дефицита вакцин. Так, по данным издания, с начала 2025 года на Ямале показатель заболеваемости вырос на 67%, в Башкирии — более чем в два раза. В минимум десяти субъектах, включая Татарстан, Краснодарский край, Свердловскую и Воронежскую области, жители сообщают о невозможности привить детей даже в платных клиниках. Причиной такой ситуации называют исключение прививки от ветрянки из Национального календаря в 2023 году, поскольку вакцина не производится в РФ.

