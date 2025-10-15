На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Новосибирской области контролируют ситуацию с бензином

Власти Новосибирской области заявили об отсутствии дефицита бензина
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Правительство Новосибирской области контролирует ситуацию с поставками топлива в регион и опровергает информацию об исчерпании запасов бензина. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности и торговли.

По данным ведомства, компания «Газпромнефть – Региональные продажи» продолжает плановые поставки топлива. Управление ФАС проводит ежедневный мониторинг остатков горючего и цен на АЗС.

В ближайшее время ожидаются дополнительные поставки от независимых нефтетрейдеров, которые закупают топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

13 октября президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в регионе «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких заявил, что в Новосибирской области независимые АЗС прекратили продажу бензина АИ-92 и АИ-95 ввиду отсутствия запасов. Сети, по его словам, в ожидании новых поставок из других регионов, однако цены на топливо будут выше.

Ранее в России предложили установить потолок цен на бензин.

