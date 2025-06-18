Россиянам рассказали, сможет ли ИИ заменить топ-менеджеров и ученых в ближайшее время

Сэм Альтман (глава OpenAI) заявил, что в 2026 году компании начнут использовать искусственный интеллект не только для автоматизации рутинных процессов, но и для решения серьезных задач. По его мнению, модели смогут самостоятельно вычислять то, что команды людей не могут сделать самостоятельно. О том, какие виды задач сможет взять на себя ИИ, заменит ли он топ-менеджеров и экспертов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал эксперт по машинному обучению и искусственному интеллекту Максим Першин.

По его словам, на самом деле уже сейчас есть ряд задач, выполнение которых не под силу людям, но по зубам искусственному интеллекту. Их три вида.

«Задачи с чрезвычайно большим числом переменных, где человеку трудно учесть все факторы одновременно (ИИ уже превзошел человека в стратегических играх с огромным числом вариантов, таких как шахматы, Go, Dota 2). Задачи с огромным объемом данных (например, «медицинские ИИ» могут просматривать и анализировать тысячи научных статей или геномных последовательностей в поисках нового знания. А ИИ-платформа от Microsoft сумела за 200 часов выявить перспективное химическое соединение для охлаждения дата-центров. На решение этой задачи у команды ученых ушли бы годы). А также задачи, требующие одновременного синтеза знаний из разных областей (например, проект AlphaFold от DeepMind, который решил задачу, мучившую биологов 50 лет. Проблема предсказания трехмерной структуры белка по его генетической последовательности считалась практически неразрешимой: все возможные конфигурации молекулы было невозможно перебрать ни человеку, ни стандартному компьютеру. Но нейросеть смогла, обучившись на данных биологии, химии и физики, предсказать форму белка с точностью, сопоставимой с лабораторными экспериментами)», — рассказал эксперт.

И здесь действительно возникает логичный вопрос: если машины научатся решать задачи, которые не под силу лучшим профессионалам, значит ли это, что и сами профессионалы высшего уровня станут не нужны? Встанет ли ИИ во главе компаний и исследований, вытеснив топ-менеджеров, ученых и аналитиков? Ответ – нет. По крайней мере, в обозримом будущем.

«Дело в том, что к решениям ИИ пока нет полного доверия. И причина кроется в непредсказуемых ошибках и «черном ящике» моделей. Если нейросеть даст сбой или предложит нелогичное решение, нужен человек, который проверит результат и возьмет на себя ответственность. Проще говоря, у ИИ нет ни совести, ни понимания контекста, ни права подписи. Он не предстанет в суде вместо руководства, не извинится перед пострадавшими. Кроме того, люди хотят, чтобы ими руководили люди, с их живым несовершенством, харизмой и эмпатией. Алгоритм не может прочесть настроение команды или учесть негласные культурные особенности», — сказал он.

Сэм Альтман дает смелый прогноз, что в 2026 году мы увидим примеры задач, где искусственный интеллект превзойдет лучшие человеческие команды. Насколько это реалистично? В определенных узких сферах – вполне возможно. Это видно по примерам выше. Вероятно, в 2026 году появятся «ИИ-агенты», которые в ограниченных областях будут самостоятельно делать открытия. Например, сейчас прогнозируют появление первых ИИ-ученых, способных предлагать новые гипотезы и проверять их в виртуальных экспериментах.

«Однако ожидать тотальной замены человеческого интеллекта за один год было бы преувеличением. Скорее всего, прогресс проявится точечно. Даже если нейросеть где-то превзойдет экспертов, ей потребуется наставничество, подобно тому как младший сотрудник нуждается в проверке старшим коллегой. Именно так и стоит воспринимать прогноз Альтмана на 2026 год: как первые ласточки новой эры, где ИИ становится соавтором научных и бизнес-успехов, но не их единоличным творцом», — резюмировал Першин.

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