Диетолог рассказала, что происходит с организмом после отказа от сахара

Отказ от сахара — это полезная практика, которая может ощутимо повлиять на самочувствие, считает врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова. О том, как за счет простого ограничения человек может стать активнее, лучше спать и улучшить настроение и когнитивные способности, специалист рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

Говоря о сахаре, врач подчеркнула, что речь идет не только о привычном белом сахаре, но и обо всех продуктах, содержащих простые углеводы — глюкозу, фруктозу и сахарозу.

«Когда организм перестает получать простые сахара, он перестраивается и начинает использовать сложные углеводы как источник энергии. Такое топливо расходуется медленнее, обеспечивает длительное чувство сытости и стабильный уровень энергии в течение дня», — объяснила Устинова.

К сложным углеводам она отнесла каши, макароны, хлеб и другие продукты из цельнозерновых культур.

В добавление к этому отказ от сладкого помогает поддерживать нормальный уровень сахара и инсулина в крови. Благодаря этому исчезают резкие перепады настроения, становится лучше, а когнитивные способности улучшаются. Одновременно с этим уходит лишняя жидкость, уменьшаются отеки и чувство тяжести.

«Если отказ от сахара сопровождается дефицитом калорий, человек начинает постепенно терять вес. А это приносит дополнительную пользу — улучшается самочувствие, повышается тонус и общая работоспособность», — подчеркнула врач.

