В Подмосковье неизвестные сняли с собаки скальп и отрезали уши

В подмосковных Химках неизвестные напали на уличную собаку в микрорайоне Брехово и изуродовали ее ― сняли скальп и отрезали уши. Неравнодушные люди заметили это и отвезли животное в ветеринарную клинику, где ему оказали помощь. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичные Химки».
По словам автора сообщения, собаке удалось помочь. После ветклиники ее поместили в приют в Зеленограде. После реабилитации питомцу будут искать хозяев.
В пресс-службе прокуратуры Московской области заявили, что возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» УК РФ.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — рассказали в ведомстве.
Ход расследования контролирует Химкинская городская прокуратура.
Ранее в Ангарске вынесли приговор живодеру, который выбросил свою собаку из окна.