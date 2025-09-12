В Подмосковье неизвестные сняли с собаки скальп и отрезали уши

В подмосковных Химках живодеры сняли скальп с собаки и отрезали ей уши

В подмосковных Химках неизвестные напали на уличную собаку в микрорайоне Брехово и изуродовали ее ― сняли скальп и отрезали уши. Неравнодушные люди заметили это и отвезли животное в ветеринарную клинику, где ему оказали помощь. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичные Химки».

По словам автора сообщения, собаке удалось помочь. После ветклиники ее поместили в приют в Зеленограде. После реабилитации питомцу будут искать хозяев.

В пресс-службе прокуратуры Московской области заявили, что возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» УК РФ.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — рассказали в ведомстве.

Ход расследования контролирует Химкинская городская прокуратура.

