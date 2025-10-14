На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны подробности дела против трейдера Лоскутова о финансировании терроризма

ТАСС: дело против трейдера Лоскутова связано с покупкой криптовалюты
true
true
true
close
Andrew Angelov/Shutterstock/FOTODOM

Арестованный по обвинению в финансировании терроризма трейдер Андрей Лоскутов купил криптовалюту у неизвестного лица на бирже. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель компании «Цифра брокер», в которой фигурант работал до задержания.

В компании подтвердили, что Лоскутов является их сотрудником и нареканий к его работе не было.

«По информации нашей службы безопасности, под внимание правоохранительных органов попала личная сделка Андрея с неизвестным ему лицом по покупке в режиме переговорных сделок на криптобирже P2P (когда контрагент видит только никнейм второй стороны по сделке — прим.ред.)», — объяснили в «Цифра брокер».

Представитель компании также рассказала, что Лоскутов является добропорядочным отцом четверых детей, никогда не привлекавшимся к уголовной ответственности.

14 октября трейдера арестовали на 2 месяца — до 9 декабря 2025 года. По данным судебных материалов, мужчина обвиняется в переводе денежных средств на счета одной из запрещенных и признанных в РФ террористических организаций.

Ранее в четырех регионах РФ задержали подростков по делам, связанным с терроризмом.

