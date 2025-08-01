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Макаревича призвали лишить гражданства после оскорбления Пахмутовой

Глава ФПБК Бородин призвал лишить гражданства Макаревича после слов о Пахмутовой
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Максим Блинов/РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал лишить гражданства Российской Федерации лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) за слова о народной артистке СССР Александре Пахмутовой. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале общественника.

«Макаревич, у которого бездарные песни, которые слушать невозможно, унижает Александру Пахмутову», — сказал Бородин.

Также глава ФПБК призвал запретить музыканту въезд в Россию на 50 лет.

Накануне Макаревич назвал Александру Пахмутову «не очень хорошим композитором». Он заявил, что у нее были красивые песни, но новые произведения автора показались ему «ужасными».

До этого 95-летняя Александра Пахмутова отменила выступление в Витебске из-за жары. Композитор записала видеообращение с теплыми пожеланиями для белорусов. Ролик показали на церемонии открытия Международного музыкального фестиваля искусств в Витебске.

Ранее Путин вручил Пахмутовой медаль Героя Труда.

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