Россиянам рассказали, в каих случаях зарядка телефона может обернуться пожаром

Техэксперт Корнейчук: перегретый телефон нельзя ставить на зарядку
Depositphotos

Перегретый телефон ни в коем случае нельзя ставить на зарядку, поскольку он может воспламениться. Об этом в беседе с aif.ru предупредил эксперт по гаджетам Илья Корнейчук. Он посоветовал дождаться, пока устройство остынет, затем подключить его к сети.

«Грубые нарушения правил эксплуатации гаджетов могут привести к возгоранию. Если телефон сильно нагрелся, например, на жаре лежал на передней панели в автомобиле, то заряжать его в таком состоянии не стоит», — сказал Корнейчук.

То же самое касается низких температур — придя с улицы зимой, заряжать смартфон сразу не рекомендуется, добавил он.

IT-эксперт Олег Кузнецов до этого объяснил, чем опасны неоригинальные зарядки для смартфонов.

Специалист подтвердил возможность использования зарядного блока от другого производителя, если речь идет об известных брендах. Однако ключевым моментом является соответствие технических характеристик. Они должны быть согласованы со спецификациями самого смартфона, включая поддержку стандартов быстрой зарядки. Если мощность блока питания превышает требуемую, телефон самостоятельно ограничит ток. Проблема возникает, когда блок питания имеет меньшую мощность: он будет работать на пределе своих возможностей, что чревато его перегревом.

Ранее россиянам рассказали, как защитить смартфон от взлома через публичные зарядки.

