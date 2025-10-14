В Северной Осетии мать после ссоры несколько раз ударила ножом 11-летнюю дочь

В Северной Осетии мать ранила 11-летнюю дочь ножом после ссоры, сообщает МВД республики.

В понедельник, 13 октября, в селе Лескен Ирафского района между 31-летней матерью и ее 11-летней дочерью произошел словесный конфликт. После ссоры женщина нанесла ребенку несколько ножевых ранений.

Пострадавшая девочка побежала к соседям, которые вызвали скорую помощь. Школьницу доставили в Республиканскую детскую больницу. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.

Как сообщается, семья до сих пор не стояла на учете в ПДН. Однако известно, что мать несовершеннолетней привлекалась к ответственности за уголовные и административные правонарушения. По факту инцидента ведется следствие.

