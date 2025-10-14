На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Северной Осетии мать после ссоры несколько раз ударила ножом 11-летнюю дочь

В Северной Осетии женщина изрезала ножом собственную дочь
true
true
true
close
Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

В Северной Осетии мать ранила 11-летнюю дочь ножом после ссоры, сообщает МВД республики.

В понедельник, 13 октября, в селе Лескен Ирафского района между 31-летней матерью и ее 11-летней дочерью произошел словесный конфликт. После ссоры женщина нанесла ребенку несколько ножевых ранений.

Пострадавшая девочка побежала к соседям, которые вызвали скорую помощь. Школьницу доставили в Республиканскую детскую больницу. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.

Как сообщается, семья до сих пор не стояла на учете в ПДН. Однако известно, что мать несовершеннолетней привлекалась к ответственности за уголовные и административные правонарушения. По факту инцидента ведется следствие.

Ранее в Ленобласти отец дважды ударил сына-школьника ножом в грудь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами