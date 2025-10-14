На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Конкурс «Это у нас семейное» установил рекорд по количеству участников

В конкурсе «Это у нас семейное» примут участие рекордные 726 тысяч человек
В 2025 году во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное» поучаствует рекордное число конкурсантов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента (АП) России Сергей Кириенко, передает издание «Известия».

«В прошлом году мы очень радовались, что у нас это был рекордный конкурс президентской платформы «Россия — страна возможностей», у нас было 587 тыс. человек. В этом году у нас 726 тыс. [участников]», — сказал замглавы администрации главы государства в ходе заседания наблюдательного совета конкурса.

Он отметил, что конкурс «Это у нас семейное» теперь побивает собственные рекорды.

Как подчеркнул Кириенко, такая статистика участников свидетельствует об отношении россиян к семейным ценностям, а также показывает дружность и сплоченность семей. По его словам, многие участники пробуют свои силы в этом конкурсе уже второй раз.

14 октября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на стратегической сессии правительства РФ, что в следующем году финансирование нацпроекта «Семья» увеличат до 3,24 трлн рублей.

Ранее Путин призвал популяризировать в России многодетные семьи.

