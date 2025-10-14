На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Девятиклассница родила от мужа своей бабушки

Sputnik: в Казахстане девятиклассница родила от мужа своей бабушки
true
true
true
close
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане школьница родила ребенка от мужчины, приходящегося мужем ее бабушке. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Инцидент произошел на западе страны. По данным управления образованием, девушка-подросток за последние полгода трижды проходила медицинские осмотры, однако признаков беременности у нее не обнаружили.

Подозреваемым в совершении преступления в отношении школьницы стал супруг бабушки несовершеннолетней. Он не является ее родным дедушкой.

Местные правоохранительные органы сообщили об аресте подозреваемого. В настоящее время по факту случившегося ведется досудебное расследование.

До этого школьница родила от брата и выбросила младенца в сливной бачок. Родители подали заявление об изнасиловании в полицию.

Ранее дядя насиловал племянницу, и, когда она забеременела, заставил сделать аборт.

