Sputnik: в Казахстане девятиклассница родила от мужа своей бабушки

В Казахстане школьница родила ребенка от мужчины, приходящегося мужем ее бабушке. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Инцидент произошел на западе страны. По данным управления образованием, девушка-подросток за последние полгода трижды проходила медицинские осмотры, однако признаков беременности у нее не обнаружили.

Подозреваемым в совершении преступления в отношении школьницы стал супруг бабушки несовершеннолетней. Он не является ее родным дедушкой.

Местные правоохранительные органы сообщили об аресте подозреваемого. В настоящее время по факту случившегося ведется досудебное расследование.

