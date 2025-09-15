На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьница родила от брата и выбросила младенца в сливной бачок

В Индии девушка родила от двоюродного брата
Shutterstock

Девушка из Индии родила ребенка от своего двоюродного брата после нескольких случаев надругательства с его стороны. Об этом сообщает Times of India.

По данным издания, молодой человек приехал к семье погостить на некоторое время. Впервые молодой человек надругался над 15-летней родственницей, когда ее родители на некоторое время уехали в другой город. После этого школьница подвергалась насилию в течение восьми месяцев.

Вскоре она забеременела. Пострадавшая неожиданно родила ребенка, когда пошла в туалет во время семейного торжества. Позже младенца обнаружили в сливном бачке, но спасти не смогли.

После этого полицейские организовали расследование и, поняв, что матерью новорожденного была школьница, позвонили ее родителям. Свое поведение и то, почему она не говорила об этом, в беседе с семьей девушка объяснила страхом.

Родители подали заявление об изнасиловании в полицию. Они заявили, что ничего не знали о беременности дочери.

Ранее в Индии дядя похитил племянницу и держал ее в сексуальном рабстве.

