Костромич напал на посетителя бара, защищая честь супруги

В Костроме мужчину задержали после драки в баре из-за оскорбления жены
Hananeko_Studio/Shutterstock/FOTODOM

Житель Костромы стал фигурантом уголовного дела после попытки защитить жену. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в одном из местных баров. По данным МВД, 26-летний мужчина пришел в заведение вместе с супругой. Когда к жене подошел пострадавший, фигурант решил, что женщину оскорбили, поэтому между посетителями завязалась ссора, которая переросла в драку.

В результате пострадавший получил несколько ударов по голове. Однако к врачам он обратился только спустя два дня. По словам мужчины, он хотел отлежаться дома, но в итоге все же решил отправиться к специалистам.

Медики диагностировали у пациента черепно-мозговую травму, после чего рассказали об этом полиции.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сам фигурант раскаялся в содеянном. Сейчас он оказывает помощь пострадавшему.

Ранее ревнивый россиянин подкараулил и жестоко избил нового возлюбленного своей бывшей.

