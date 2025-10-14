На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Диетолог раскрыл, кому противопоказана тыква

Диетолог Бобровский: тыква противопоказана людям с острыми заболеваниями ЖКТ
true
true
true
close
Unsplash

Тыква противопоказана людям с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом в интервью «Радио 1» предупредил врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.

«Также при диабете нужно учитывать гликемический индекс тыквы, потому что он может быть достаточно высоким. Людям необходимо включать ее в рацион дозированно, учитывая общее количество углеводов», — отметил специалист.

Также, по его словам, тыкву с осторожностью стоит употреблять аллергикам, поскольку реакцию может вызвать оранжевый пигмент или другие нутриенты, которыми богат овощ.

При этом Бобровский подчеркнул, что тыква является одним из самых безопасных продуктов для пищеварительной системы. Главное — знать меру и особенности своего организма.

Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова до этого говорила, что тыква — это важный продукт в осеннем рационе россиян, так как она не только укрепляет иммунную систему, но и влияет на настроение и эмоциональное состояние.

Она пояснила, что овощ содержит массу необходимых организму витаминов и микроэлементов, включая А, В, Е, РР, К, D, В9, калий, медь, железо, кобальт, цинк и бета-каротин. Все они крайне важны для иммунитета, укрепляют сердечно-сосудистую систему и хорошо влияют на зрение.

Ранее мужчина в США вырастил тыкву весом с небольшой автомобиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами