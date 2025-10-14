Диетолог раскрыл, кому противопоказана тыква

Тыква противопоказана людям с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом в интервью «Радио 1» предупредил врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.

«Также при диабете нужно учитывать гликемический индекс тыквы, потому что он может быть достаточно высоким. Людям необходимо включать ее в рацион дозированно, учитывая общее количество углеводов», — отметил специалист.

Также, по его словам, тыкву с осторожностью стоит употреблять аллергикам, поскольку реакцию может вызвать оранжевый пигмент или другие нутриенты, которыми богат овощ.

При этом Бобровский подчеркнул, что тыква является одним из самых безопасных продуктов для пищеварительной системы. Главное — знать меру и особенности своего организма.

Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова до этого говорила, что тыква — это важный продукт в осеннем рационе россиян, так как она не только укрепляет иммунную систему, но и влияет на настроение и эмоциональное состояние.

Она пояснила, что овощ содержит массу необходимых организму витаминов и микроэлементов, включая А, В, Е, РР, К, D, В9, калий, медь, железо, кобальт, цинк и бета-каротин. Все они крайне важны для иммунитета, укрепляют сердечно-сосудистую систему и хорошо влияют на зрение.

