Петербуржец избил младшего брата за то, что тот устроил бардак в его комнате

В Петербурге мужчину будут судить за избиение брата за бардак в комнате
В Петербурге будут судить мужчину, избившего младшего брата за то, что тот устроил бардак у него в комнате. Об этом сообщает городская прокуратура.

Инцидент произошел 11 июля в квартире на улице Бронетанковой. Между 31-летним жителем города и его младшим братом возник словесный конфликт — ссора переросла в физическое столкновение. В ходе драки старший брат нанес младшему удары кулаком по лицу и ногой по спине. В какой-то момент он упал и ударился грудной клеткой об угол стола.

В результате инцидента пострадавший получил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Обвиняемый пояснил, что причиной ссоры стало то, что его младший брат взломал дверь в его комнату и устроил там бардак, когда он сам был в командировке.

Прокуратура Красносельского района утвердила в отношении мужчины обвинительное заключение по части 1 статьи 111 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиянина жестоко избили за попытку познакомиться с девушкой на улице.

