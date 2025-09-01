Юный японец начал встречаться с 83-летней бабушкой одноклассника, семьи их благословили

В Японии 23-летний юноша начал встречаться с 83-летней бабушкой своего одноклассника, семьи благословили их союз. Об этом сообщает SCMP.com.

Пара стала популярной в социальных сетях после того, как их история стала достоянием общественности — у них взяли интервью на улице. Их отношения начались в День святого Валентина более полугода назад и получили благословение обеих семей. Пара открыто появляется в обществе и проживает вместе.

Отмечается, что женщина является бабушкой одноклассника своего избранника. Она раньше работала садоводом и владела большим ботаническим садом, была дважды замужем, а также имеет сына, дочь и пятерых внуков. После последнего развода пожилая японка проживала у сына.

Ранее в России втрое выросло количество пар, в которых мужчина намного младше женщины.