На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юный японец начал встречаться с 83-летней бабушкой одноклассника, семьи их благословили

В Японии юноша начал встречаться с 83-летней бабушкой одноклассника
true
true
true
close
8days

В Японии 23-летний юноша начал встречаться с 83-летней бабушкой своего одноклассника, семьи благословили их союз. Об этом сообщает SCMP.com.

Пара стала популярной в социальных сетях после того, как их история стала достоянием общественности — у них взяли интервью на улице. Их отношения начались в День святого Валентина более полугода назад и получили благословение обеих семей. Пара открыто появляется в обществе и проживает вместе.

Отмечается, что женщина является бабушкой одноклассника своего избранника. Она раньше работала садоводом и владела большим ботаническим садом, была дважды замужем, а также имеет сына, дочь и пятерых внуков. После последнего развода пожилая японка проживала у сына.

Ранее в России втрое выросло количество пар, в которых мужчина намного младше женщины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами