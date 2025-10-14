В союзе туриндустрии России опровергли информацию о локдауне в Египте

Информация о локдауне в Египте не соответствует действительности, туристическая деятельность продолжается в стандартном режиме. Об этом сообщила эксперт Российского союза туриндустрии (РТС), директор туристического оператора Let's Fly Любовь Воронина.

«По информации от наших партнеров, в Египте на данный момент отсутствуют ограничения в виде локдауна, и туристическая деятельность продолжается в привычном режиме», — сказала она.

Воронина отметила, что туристы могут свободно передвигаться по улицам египетского Шарм-эль-Шейха, однако некоторые участки дорог перекрыты в связи с передвижением официальных государственных кортежей. Это связано с проведением саммита по сектору Газа в городе.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что нельзя забывать про дополнительные меры безопасности в виде проверок при посадке на яхты и заселения в отели. В особенности это касается мест, расположенных поблизости с местом проведения переговоров, заключили она.

14 октября Telegram-канал SHOT писал о том, что в Шарм-эш-Шейхе российские туристы на два дня остались без крепкого бесплатного алкоголя и возможности выезжать на экскурсии из-за саммита по ситуации в Газе.

По данным источников канала, в отелях города последние два дня не предоставляют виски, шампанское, коктейли и другие крепкие напитки, разрешено только местное пиво, которое у туристов из России пользуется невысоким спросом. Утверждалось, что гиды якобы предостерегли отдыхающих от выходов из отелей в дни саммита. Также канал писал, что на въездах дежурят военные и полицейские, контролирующие соблюдение ограничений.

Ранее российских туристов в Египте начали переселять из отелей из-за визита Трампа.