Россиянину вынесли приговор за многократные банковские переводы ВСУ

Житель Запорожской области получил 15 лет колонии за помощь украинской армии
Shutterstock

В Запорожской области суд приговорил местного жителя приговорили по делу о государственной измене из-за переводов денег Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно материалам дела, обвиняемый, уроженец Васильевского района 1964 года рождения, получил российское гражданство в 2023 году. Однако, несмотря на это, с сентября 2023-го по ноябрь 2024 года он совершил около 30 денежных переводов со своей украинской банковской карты на общую сумму 36 тысяч гривен (примерно 85 тысяч рублей).

Как установил суд, эти деньги предназначались для закупки беспилотников, взрывных устройств и других средств поражения для различных подразделений ВСУ.

В итоге Запорожский областной суд признал мужчину виновным по статье 275 Уголовного кодекса РФ и назначил ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на один год. Приговор вступит в законную силу после рассмотрения возможной апелляции.

Ранее в Москве арестовали мужчину за перевод денег ВСУ.

