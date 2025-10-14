На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик рассказал о возможном потеплении в конце недели в Москве

Владимир Федоренко/РИА Новости

В конце текущей недели в Москве появится солнце, может произойти потепление. Об этом сообщил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам эксперта, дожди будут продолжаться до пятницы, 17 октября, с разной интенсивностью. Шувалов отметил, что ближе к концу недели температура воздуха начнет постепенно подниматься. При этом в ночь на среду, 15 октября, синоптик прогнозирует возможное выпадение осадков в виде мокрого снега в столичном регионе.

«Солнце мы еще увидим, но ближе к концу недели <...> В четверг до +6...+7 °С, в пятницу можно ожидать +8...+9 °С, а в субботу и воскресенье воздух может прогреться до +10 °С», — заявил он, добавив, что дожди в эти дни также не исключены.

До этого руководитель центра «Метео» отмечал, что готовиться к снежному покрову москвичам и жителям Подмосковья еще рано, он ляжет не раньше второй половины ноября.

Ранее синоптик предупредила о погодной аномалии предстоящей зимой.

