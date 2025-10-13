Синоптик предупредила о погодной аномалии предстоящей зимой

Температура воздуха ниже климатической нормы в европейской части России будет наблюдаться только в декабре. Об этом в беседе с aif.ru сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Более существенная отрицательная аномалия будет наблюдаться только на территории Камчатки. В остальные месяцы на большей части территории России температура будет либо выше нормы, либо около климатической нормы», — сказала эксперт.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого отмечал, что готовиться к снежному покрову москвичам и жителям Подмосковья еще рано, он ляжет не раньше второй половины ноября.

Что касается текущей недели, она будет дождливой, в во второй половине ожидается понижение температуры до +4...+6 °C. К выходным возможно потепление до +10 °C, спрогнозировал синоптик.

Ранее жителям столицы рассказали, стоит ли ждать снежную зиму в этом году.