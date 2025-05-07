SCMP: кот в Китае забежал на кухню ресторана и упал в кастрюлю с кипящим маслом

В Китае кот в ресторане упал в кастрюлю с кипящим маслом, пишет South China Morning Post.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в заведении, специализирующемся на продаже хот-догов. Кот, который жил в зале для посетителей, пробрался на кухню и случайно упал в кастрюлю с раскаленным маслом, что привело к разливу кипящей жидкости и ожогам у девяти человек.

Владелец заведения по фамилии Чжун незамедлительно организовал доставку пострадавших в больницу и полностью оплатил их лечение, потратив около $1400. Также он компенсировал моральный ущерб и отменил оплату счетов для других посетителей.

Кота, покрытого маслом, сразу отвезли к ветеринару. У животного диагностировали ожоги всех четырех лап, небольшие переломы и лихорадку. Чжун планировал, что после выздоровления животное станет «охранником» ресторана, символически отрабатывая свой «долг», однако специалисты не смогли его спасти из-за тяжести травм.

После случившегося ресторан установил навес над открытой зоной, чтобы предотвратить подобные случаи. По словам сотрудников, несмотря на историю с котом, поток посетителей после этого увеличился.

Ранее спасение кота, застрявшего в отверстии для дождевой воды, попало на видео.