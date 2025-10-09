OC: в Гваделупе мужчина ограбил магазин, чтобы попасть в тюрьму к внуку

В Гваделупе пенсионер ограбил супермаркет, чтобы попасть в тюрьму и помочь своему внуку, пишет Oddity Central.

Инцидент произошел в конце сентября в коммуне Сент-Роз на севере архипелага Гваделупа. 60-летний бывший пожарный, ранее не имевший проблем с законом, ограбил местный супермаркет с пистолетом в руках — но не ради денег, а чтобы оказаться за решеткой.

Мужчина вошел в магазин, расположенный всего в нескольких сотнях метров от полицейского участка, в балаклаве и потребовал выручку из кассы. После этого он спокойно съел кусок сыра «Эмменталь», выпил немного вина и вышел из супермаркета, не пытаясь скрыться. Полицейские задержали его уже у машины — он, по словам очевидцев, явно ждал ареста.

Как выяснилось позже, целью мужчины было попасть в тюрьму, где отбывает наказание его внук. По словам назначенного судом адвоката Леа Ле Шевилье, ее подзащитный «хотел помочь внуку, которого видел в комнате для свиданий со сломанным зубом после издевательств сокамерников».

Перед судом мужчина признал свою вину в вооруженном ограблении и нападении при отягчающих обстоятельствах. Однако суд учел его «отчаянное состояние и беспрецедентный характер преступления» и не стал назначать тюремный срок.

Вместо этого мужчину обязали выплатить компенсацию жертвам, пройти психологическую помощь и не приближаться к ограбленному супермаркету. Ему также разрешено навещать внука на законных основаниях — без необходимости совершать преступления.

Ранее вор ограбил дом и застрял в окне, пытаясь сбежать.