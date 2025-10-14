Нос мужчины увеличился в несколько раз из-за редкого заболевания

Metro: нос британца увеличился в несколько раз из-за ринофимы

Мужчина по имени Джерард из шотландского города Килмалкольм долгие годы страдал от редкого заболевания — ринофимы, из-за которого его нос постепенно увеличивался и деформировался. Сначала он воспринимал это как часть старения, однако со временем состояние стало невыносимым — кожа настолько разрослась, что свисала на рот и «мешала целовать жену», пишет Metro.

Британец признался, что долго пытался не обращать внимания на болезнь, несмотря на любопытные взгляды прохожих и вопросы детей. Однако вскоре он стал избегать встреч с людьми и особенно переживал за своих внуков, опасаясь, что их будут дразнить из-за внешности деда.

Когда мужчина впервые обратился к врачу, его беспокойство не восприняли всерьез. Долгое время Джерард считал, что его проблема сугубо косметическая и не заслуживает внимания медиков.

Лишь после настойчивости жены пара обратилась в частную клинику Ever Clinic в Глазго, где врачи диагностировали у него ринофиму — заболевание, вызывающее разрастание тканей и увеличение сальных желез. Согласно данным Британской ассоциации дерматологов, это осложнение розацеа, причины которого до конца не изучены.

Медики предложили Джерарду сложную операцию по удалению лишней ткани.

«Они сказали, что это самая масштабная работа, за которую брались», — вспоминает он.

После хирургического вмешательства мужчина говорит, что его жизнь изменилась полностью.

«Теперь я могу спокойно выходить из дома, встречаться с людьми, ходить в паб и наслаждаться жизнью», — добавил Джерард.

