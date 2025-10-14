На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рабочего раздавило лифтом в корпусе столичного университета им. Баумана

360.ru: в корпусе МГТУ им. Баумана рабочего раздавило лифтом
true
true
true
close
koonsiri boonnak/Shutterstock/FOTODOM

В учебном корпусе столичного университета им. Баумана рабочего раздавило лифтом. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

В одном из учебных корпусов МГТУ им. Баумана лифтера придавило подъемником, мужчина не выжил. Агентство «Москва» со ссылкой на источник сообщает, что это произошло в здании на Рубцовской набережной.

До этого грузовой лифт раздавил 17-летнего юношу-рабочего в Махачкале. Какую именно работу на коммерческом объекте выполнял подросток 2008 года рождения, не уточняется. В результате молодой человек получил несовместимые с жизнью травмы. Произошедшим заинтересовались в прокуратуре.

Ранее в Петербурге рабочий попал в реанимацию после падения со строительных лесов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами