Рабочего раздавило лифтом в корпусе столичного университета им. Баумана

В учебном корпусе столичного университета им. Баумана рабочего раздавило лифтом. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

В одном из учебных корпусов МГТУ им. Баумана лифтера придавило подъемником, мужчина не выжил. Агентство «Москва» со ссылкой на источник сообщает, что это произошло в здании на Рубцовской набережной.

До этого грузовой лифт раздавил 17-летнего юношу-рабочего в Махачкале. Какую именно работу на коммерческом объекте выполнял подросток 2008 года рождения, не уточняется. В результате молодой человек получил несовместимые с жизнью травмы. Произошедшим заинтересовались в прокуратуре.

Ранее в Петербурге рабочий попал в реанимацию после падения со строительных лесов.