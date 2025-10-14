На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мать решила рожать дома и умерла вместе с новорожденной дочерью

Daily Mail: британка и ее новорожденная дочь умерли из-за домашних родов
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дженнифер Кэхилл из Британии и ее новорожденная дочь Агнес Лили скончались после домашних родов, проведенных вопреки рекомендациям врачей рожать в больнице, пишет Daily Mail.

Женщина решила рожать дома после того, как предыдущие роды в клинике в 2021 году показались ей «стрессовыми и без поддержки». В тот раз, во время появления на свет ее первенца Руди, у Дженнифер возникло опасное послеродовое кровотечение, поэтому медики настоятельно рекомендовали госпитализацию при следующих родах.

Несмотря на это, Кэхилл выбрала домашние роды в присутствии мужа и двух акушерок. По словам супруга, во время схваток у женщины закончилось обезболивающее, она быстро выдохлась и «потеряла уверенность». Около семи утра родилась девочка, однако ей потребовалась реанимационная помощь, и отец вызвал скорую.

Пока новорожденную доставляли в больницу Северного Манчестера, состояние Дженнифер резко ухудшилось. Ее также привезли в клинику, где спустя короткое время она скончалась. Дочь, прожившая всего три дня на аппарате жизнеобеспечения, умерла вскоре после матери.

Муж погибшей рассказал в суде, что «его жизнь рухнула за несколько часов». На данный момент полиция продолжает расследование этого дела.

Ранее в соцсетях осудили мужчину, смотревшего футбольный матч во время родов жены.

