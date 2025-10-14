Россиян призвали принять меры, чтобы избежать заражения ветрянкой

Ветрянка – это серьезное заболевание, которое грозит массой опасных осложнений. Передается оно очень быстро, на фоне чего сегодня в России как раз наблюдается рост заражений. Организму ветрянка наносит значительный вред, особенно важно избежать заражения взрослому человеку, предупредила в беседе с 360.ru врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава Елена Малинникова.

На протяжении последних лет ветрянка входит в число заболеваний-лидеров по распространенности и экономическому ущербу, отметила специалист. В сравнении с прочими инфекциями она уверенно занимает четвертое-пятое место ежегодно. Такое негативное «лидерство» связано с тем, что ветряная оспа крайне заразна, вирус распространяется быстро и на большие расстояния.

«Очень хорошо, активно передается по воздуху и после вдыхания вируса практически каждый невакцинированный или неимунный заболевает этой инфекцией. Не заразиться очень сложно», ― подчеркнула Малинникова.

Передаваться вирус может не только через дыхание заразившегося человека, но также, например, через вентиляцию. В итоге если заболевший ребенок находится на первом этаже здания, опасность болезнь представляет даже для тех, кто находится на девятом этаже, пояснила врач.

После заражения вирус остается в организме навсегда, поэтому лучше всего заранее принять меры и избежать этого, отметила инфекционист. Воспаление грозит серьезными осложнениями, падением иммунитета, может спровоцировать опоясывающий лишай. Особенно тяжело вирус переносят взрослые люди.

«Он достаточно тяжело протекает у людей старшего возраста, обостряются хронические заболевания, идет воспаление большого количества нервов», --― предупредила врач.

Она призвала россиян привиться от ветрянки, в том числе вакцинировать детей, проконсультировавшись с педиатром. Также среди мер профилактики эксперт выделила отказ от курения, снижение уровня стресса и приверженность здоровому образу жизни.

До этого газета «Известия» сообщила, что в нескольких регионах России зафиксирован резкий рост заболеваемости ветрянкой на фоне дефицита вакцин. Так, по данным издания, с начала 2025 года на Ямале показатель заболеваемости вырос на 67%, в Башкирии ― более чем в два раза. В минимум десяти регионах, включая Татарстан, Краснодарский край, Свердловскую и Воронежскую области, жители сообщают о невозможности привить детей даже в платных клиниках. Причиной такой ситуации называют исключение прививки от ветрянки из Национального календаря в 2023 году, поскольку вакцина не производится в России.

