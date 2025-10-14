На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян призвали принять меры, чтобы избежать заражения ветрянкой

Инфекционист Малинникова: ветрянка – крайне заразная и очень опасная болезнь
true
true
true
close
Freepik

Ветрянка – это серьезное заболевание, которое грозит массой опасных осложнений. Передается оно очень быстро, на фоне чего сегодня в России как раз наблюдается рост заражений. Организму ветрянка наносит значительный вред, особенно важно избежать заражения взрослому человеку, предупредила в беседе с 360.ru врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава Елена Малинникова.

На протяжении последних лет ветрянка входит в число заболеваний-лидеров по распространенности и экономическому ущербу, отметила специалист. В сравнении с прочими инфекциями она уверенно занимает четвертое-пятое место ежегодно. Такое негативное «лидерство» связано с тем, что ветряная оспа крайне заразна, вирус распространяется быстро и на большие расстояния.

«Очень хорошо, активно передается по воздуху и после вдыхания вируса практически каждый невакцинированный или неимунный заболевает этой инфекцией. Не заразиться очень сложно», ― подчеркнула Малинникова.

Передаваться вирус может не только через дыхание заразившегося человека, но также, например, через вентиляцию. В итоге если заболевший ребенок находится на первом этаже здания, опасность болезнь представляет даже для тех, кто находится на девятом этаже, пояснила врач.

После заражения вирус остается в организме навсегда, поэтому лучше всего заранее принять меры и избежать этого, отметила инфекционист. Воспаление грозит серьезными осложнениями, падением иммунитета, может спровоцировать опоясывающий лишай. Особенно тяжело вирус переносят взрослые люди.

«Он достаточно тяжело протекает у людей старшего возраста, обостряются хронические заболевания, идет воспаление большого количества нервов», --― предупредила врач.

Она призвала россиян привиться от ветрянки, в том числе вакцинировать детей, проконсультировавшись с педиатром. Также среди мер профилактики эксперт выделила отказ от курения, снижение уровня стресса и приверженность здоровому образу жизни.

До этого газета «Известия» сообщила, что в нескольких регионах России зафиксирован резкий рост заболеваемости ветрянкой на фоне дефицита вакцин. Так, по данным издания, с начала 2025 года на Ямале показатель заболеваемости вырос на 67%, в Башкирии ― более чем в два раза. В минимум десяти регионах, включая Татарстан, Краснодарский край, Свердловскую и Воронежскую области, жители сообщают о невозможности привить детей даже в платных клиниках. Причиной такой ситуации называют исключение прививки от ветрянки из Национального календаря в 2023 году, поскольку вакцина не производится в России.

Ранее у 11-месячного ребенка после ветрянки развилось опасное осложнение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами