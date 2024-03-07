Российские врачи спасли мужчину с зубным протезом в кишечнике

Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы помогли пациенту с зубным протезом в кишечнике. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Пациент обратился к врачам с жалобами на боль в кишечнике и повышенную температуру тела. Мужчина рассказал, что за два дня до визита в больницу он случайно проглотил зубной мост.

Обследование показало, что протез из-за своей формы зацепился за стенку кишечника и вызвал воспаление. Не обнаружив у мужчины прободения кишечника, врачи приняли решение об удалении инородного предмета эндоскопическим путем.

«Сначала мы исключили возможную перфорацию кишечника, а затем приступили к операции: завели колоноскоп, осмотрели нужный участок кишки, «дошли» до зубного протеза, накинули на него эндоскопическую петлю и осторожно извлекли», — поделился врач больницы Ахмад Джабборов.

Через шесть дней после операции пациента выписали из стационара.

Ранее в Кемерове врачи помогли пенсионеру, который шесть лет жил со вставной челюстью в кишечнике.