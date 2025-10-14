На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РСТ заявили, что открытие казино на Алтае спровоцирует строительство дорог

Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Предложение Минфина открыть игорную зону в Республике Алтай действительно повлияет на увеличение турпотока в регионе, заявил «Газете.Ru» Артур Абдюханов, руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Создание игорной зоны повысит инвестиционную привлекательность региона. Ожидается значительное увеличение туристического потока из разных регионов страны. Республика Алтай известна своими природными богатствами и становится все более популярной как среди индивидуальных, так и среди организованных туристов», — сказал он.

Абдюханов отметил, что открытие казино в регионе спровоцирует развитие инфраструктуры.

«Наряду с притоком инвестиций планируется развитие современной инфраструктуры: строительство отелей, гостиниц и иных объектов размещения, улучшение дорожной сети и создание необходимых условий для устойчивого роста туризма. По данным статистики, в 2024 году республику посетило около 2,7 миллиона туристов», — сказал он.

До этого Минфин России разработал законопроект о создании игорной зоны на территории Республики Алтай. В проекте закона отмечается, что мера позволит повысить турпоток в регион, обеспечить дополнительный стимул развития, а также создать новые рабочие места. Сейчас в Крыму, Краснодарском и Приморским крае и в Калининградской области действуют игровые зоны.

Летом 2025 года в РСТ сообщили, что турпоток на Алтай вырос на 35% по сравнению с 2024 годом. Отмечалось, что Алтай – одно из самых популярных направлений внутреннего туризма в России. В основном, как сообщили в РСТ, регион посещают пары, а средняя продолжительность поездки составляет 6,5 дня.

Ранее в Госдуме осудили идею Минфина открыть казино на Алтае.

