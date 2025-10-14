Россиянам объяснили, чем страшна ветрянка

У взрослых ветряная оспа обычно протекает тяжелее, чем у детей. Как правило, присутствует выраженная интоксикация, высокая температура. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. По ее словам, в таких случаях есть риск как летального исхода, так и инвалидизации после перенесенного воспаления нервной системы.

Она также отметила, что в последнее время участились случаи повторного заболевания у взрослых, несмотря на устоявшееся утверждение, что после перенесенной в детстве ветрянки формируется пожизненный иммунитет. Вторичное заражение возможно при иммунодефиците, а также на фоне лечения цитостатиками, химиотерапией, при ВИЧ-инфекции или онкозаболеваниях. Клиническая картина в данном случае более стертая — единичные элементы сыпи и незначительное повышение температуры, объяснила специалист.

«Есть и другое проявление вируса Варицелла-Зостер — опоясывающий герпес. В этом случае инфекция не поступает извне, а активируется изнутри организма, где вирус может персистировать в нервной системе долгие годы. Он проявляется сильной болью и высыпаниями вдоль нервных стволов, чаще межреберных, и нередко сопровождается повышением температуры», — отметила Сережина.

Она добавила, что одним из вариантов специфической терапии является введение нормального человеческого иммуноглобулина, содержащего антитела к вирусу ветряной оспы.

Накануне газета «Известия» сообщила, что в нескольких регионах России зафиксирован резкий рост заболеваемости ветрянкой на фоне дефицита вакцин. Так, по данным издания, с начала 2025 года на Ямале показатель заболеваемости вырос на 67%, в Башкирии — более чем в два раза. В минимум десяти субъектах, включая Татарстан, Краснодарский край, Свердловскую и Воронежскую области, жители сообщают о невозможности привить детей даже в платных клиниках. Причиной такой ситуации называют исключение прививки от ветрянки из Национального календаря в 2023 году, поскольку вакцина не производится в РФ.

