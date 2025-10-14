На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тыве в ДТП с пьяным водителем 10 человек пострадали, одного не спасли

В Тыве Toyota протаранила машину, один человек не выжил
true
true
true
close
СУ СКР по Республике Тыва

В Тыве произошло ДТП с 11 пострадавшими, один из которых не выжил. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел недалеко от села Бай-Хаак Тандинского района. 23-летний молодой человек на Toyota врезался в «Ниву», следовавшую в попутном направлении.

Судя по кадрам с места, один из автомобилей во время ДТП смяло, со стороны пассажира разбито окно. Около транспортного средства заметна бутылка, предположительно, с алкоголем.

В результате один из пассажиров второго участника аварии, 11-летний ребенок, не выжил. Еще семь человек, находившихся в салоне «Нивы» и трое из Toyota получили травмы различной степени тяжести, людей направили в местные медучреждения.

По факту аварии возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил ПДД. Известно, что в момент ДТП водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее челябинец сделал сальто в жестком ДТП, и это попало на видео.

