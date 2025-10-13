В Воронежской области сельчанка узнала, что муж живет с соседкой, и подожгла ее дом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 30 июня на улице Комсомольская в поселке Елань-Коленовский. Предварительно, женщина подожгла жилой дом 33-летней местной жительницы. В ходе расследования было установлено, что поджог совершила ранее судимая соседка. Мотивом преступления стала ревность, так как она узнала о сожительстве своего мужа с пострадавшей.

Задержанная дала признательные показания, подтвердив свою причастность. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ — умышленное уничтожение чужого имущества. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

