На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сельчанка узнала, что муж живет с соседкой, и подожгла ее дом

В Воронежской области сельчанка из-за ревности подожгла дом соседки
true
true
true
close
ГУ МВД России по Воронежской области

В Воронежской области сельчанка узнала, что муж живет с соседкой, и подожгла ее дом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 30 июня на улице Комсомольская в поселке Елань-Коленовский. Предварительно, женщина подожгла жилой дом 33-летней местной жительницы. В ходе расследования было установлено, что поджог совершила ранее судимая соседка. Мотивом преступления стала ревность, так как она узнала о сожительстве своего мужа с пострадавшей.

Задержанная дала признательные показания, подтвердив свою причастность. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ — умышленное уничтожение чужого имущества. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее россиянка из ревности облила супруга кипятком из чайника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами