В Сибири горячая ссора между супругами обернулась пожаром

В Красноярском крае ссора между супругами обернулась пожаром

В Красноярском крае ссора между супружеской парой закончилась пожаром. Об этом сообщает Telegram-канал «Пульс Красноярья».

Инцидент произошел в селе Кавказское 12 октября. По предварительной информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с женой взял бензин, облил им дом, а также автомобили, после чего поджег.

«12 октября загорелись кровля жилого дома и гараж с трактором и грузовым автомобилем. Пожар ликвидировали на площади 85 м²», — уточнили в пресс-службе краевого МЧС России.

