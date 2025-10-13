На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сибири горячая ссора между супругами обернулась пожаром

В Красноярском крае ссора между супругами обернулась пожаром
true
true
true
close
МЧС России

В Красноярском крае ссора между супружеской парой закончилась пожаром. Об этом сообщает Telegram-канал «Пульс Красноярья».

Инцидент произошел в селе Кавказское 12 октября. По предварительной информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с женой взял бензин, облил им дом, а также автомобили, после чего поджег.

«12 октября загорелись кровля жилого дома и гараж с трактором и грузовым автомобилем. Пожар ликвидировали на площади 85 м²», — уточнили в пресс-службе краевого МЧС России.

До этого в Воронежской области сельчанка узнала, что муж живет с соседкой, и подожгла ее дом.

Ранее россиянка из ревности облила супруга кипятком из чайника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами