Врач рассказала о профилактике и лечении грибка стоп и ногтей

Для профилактики и лечения грибковых инфекций стоп и ногтей важно соблюдать гигиену и своевременно обращаться к врачу. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова.

По ее словам, заразиться инфекцией можно в бассейне, бане или сауне, где создается идеальная среда для грибка, а также при примерке чужой обуви или на пляже. К другим факторам эксперт отнесла тесную и некачественную обувь, повышенную потливость ног, отсутствие регулярной гигиены, несвоевременную обработку ногтей и плоскостопие.

Врач также назвала первые признаки заражения.

«Если изменился цвет или толщина ногтей, появилась ломкость, зуд или покраснение между пальцами — это уже повод насторожиться. Домашнее лечение недопустимо, так как грибковые инфекции бывают разными и требуют индивидуального подхода. Только врач может правильно поставить диагноз и назначить эффективное лечение», — подчеркнула Галлямова.

Исследователь, заведующий кафедрой фармацевтической технологии с курсом медицинской биотехнологии Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала Волгоградского государственного медицинского университета Дмитрий Компанцев до этого говорил, что самолечение грибков кортикостероидными мазями (противовоспалительными средствами на основе гормонов) может представлять опасность, потому что они подавляют местный кожный иммунитет и еще больше повышают уязвимость для грибковых инфекций.

